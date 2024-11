Real Madrid: Bernabéu wirft Fragen auf

Das Bernabéu-Stadion in Madrid wirft nach dem Umbau Fragen auf: Warum ist es nie ausverkauft und warum wird die Kapazität unterschiedlich angegeben?

Nach fünf Jahren wurde das neue Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid fertig umgebaut. Dabei sollen auch neue Plätze hinzugekommen sein, doch 80.000 Zuschauer zählte die Arena in diesem Jahr nicht. Laut der neuen Kapazität ist sogar von 85.500 Plätzen die Rede.

So waren beim 0:4 der Königlichen beim Clasico gegen den FC Barcelona 78.192 Fans im Bernabéu, was den Spitzenwert im Jahr 2024 darstellt. Somit kam das Stadion nicht einmal an die Kapazität wie vor dem Umbau heran. Damals gab es offiziell 81.044 Plätze.