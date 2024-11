Unwetterkatastrophe: Valencia fordert weitere Spielverlegung

SID 05.11.2024 • 16:05 Uhr Bereits das Heimspiel am vergangenen Wochenende war wegen den heftigen Unwettern verlegt worden.

Der FC Valencia hat wegen der Folgen der Unwetterkatastrophe im Osten Spaniens eine weitere Spielverlegung beantragt. Wie der Erstligist am Dienstag kommunizierte, verlangen die Verantwortlichen auch eine Verschiebung des für Samstag angesetzten Auswärtsspiels bei Espanyol Barcelona in LaLiga. Bei den schweren Unwettern waren vergangene Woche über 200 Menschen ums Leben gekommen, die meisten davon in der Region um Valencia.

"Valencia und Levante haben am Dienstag um die Verlegung der für dieses Wochenende angesetzten Ligaspiele gegen Espanyol bzw. Teneriffa gebeten", hieß es in der Erklärung: "Es ist erst eine Woche seit der Sturmkatastrophe vergangen und die Situation ist immer noch sehr ernst." Der Zweitligist UD Levante ist ebenfalls in Valencia beheimatet.

Flick hinterfragt brisante Entscheidung

Bereits abgesagt worden waren zuvor die Pokalspiele von Valencia beim Sechstligisten Parla Escuela sowie von Stadtrivale UD Levante beim viertklassigen Pontevedra CF. Außerdem fanden auch die Ligaspiele des FC Valencia gegen Real Madrid sowie des FC Villarreal gegen Rayo Vallecano am vergangenen Wochenende nicht statt.

Die restlichen Erstligaspiele waren jedoch ausgetragen worden, was für Diskussionen in Spanien gesorgt hatte. "Wenn ich die Entscheidung treffen könnte, würde ich das vielleicht tun, es ist eine Tragödie für diese Region und auch für Spanien, also vielleicht ja", sagte Hansi Flick, der Trainer des FC Barcelona, über eine mögliche komplette Absage.

