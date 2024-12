13 Minuten, die alles sagen: Bei früherem Spitzenklub brennt der Baum

Das 2:2 am Sonntag gegen Deportivo Alavés hat das Fass beim FC Valencia endgültig zum Überlaufen gebracht. Nach den bereits zum Standard gewordenen Protesten gegen den Besitzer des Klubs, Peter Lim, wurde nun auch Trainer Rubén Baraja mit Pfiffen bedacht. Zuvor hatte er als Klub-Ikone zumeist Applaus bekommen.

„Ich mache mir Sorgen um die Dinge, die ich kontrollieren kann. Ich weiß, dass die Fans anspruchsvoll sind, und das muss ich akzeptieren. Ich weiß, dass sie mich anschreien und kritisieren können“, gab sich Baraja nach dem Spiel entspannt. Kritik habe es schließlich auch schon für frühere Trainer gegeben. Doch am Folgetag war klar: Der Lauf der Dinge macht auch vor ihm nicht Halt, er wurde entlassen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der Verein bedankte sich bei „Pipo, eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Valencia“, stellte in der offiziellen Mitteilung allerdings klar: „Die Dynamik der Ergebnisse in dieser Saison hat eine Entscheidung erforderlich gemacht, die sehr schwer zu treffen war, aber die darauf abzielt, die Situation umzukehren und bessere Ergebnisse zu erzielen.“ Seit Februar 2023 hatte er die Fledermäuse trainiert.