Emotionaler Legenden-Abschied: Real-Stars stehen Spalier

Real Madrid hat seine Pflichtaufgabe zum Jahresabschluss gegen den FC Sevilla souverän gelöst. Der spanische Rekordmeister besiegte die Andalusier beim letzten Spiel von deren Klublegende Jesús Navas mit 4:2 (3:1) und zog damit am kriselnden Meisterschaftskonkurrenten FC Barcelona vorbei auf Platz zwei. Tabellenführer ist Reals Stadtrivale Atlético Madrid, der Hansi Flicks Barca mit 2:1 bezwungen hatte.

Superstar Kylian Mbappé (10.) sowie Federico Valverde (20.) brachten die Madrilenen mit zwei schönen Fernschüssen mit 2:0 in Führung. Rodrygo (34.) sorgte für die vermeintliche Vorentscheidung, ehe nur 97 Sekunden später Isaac Romero zum 3:1 (35.) traf. Brahim Diaz (53.) stellte den alten Abstand wieder her. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Dodi Lukebakio (86.) erzielte den 4:2-Endstand.

Klub-Legende Navas beendet seine Karriere

Das Eigengewächs, das sonst nur vier Jahre für Manchester City aktiv war, kam in der 65. Minute unter Standing Ovations im Estadio Santiago Bernabéu auf den Platz und bereitete per Hacke einen Pfostentreffer von Romero vor. Mehr Glanzmomente blieben im letzten Spiel von Navas aus. „So etwas habe ich noch nie in einem gegnerischen Stadion gesehen“, beschrieb Navas die Standing Ovations für ihn.