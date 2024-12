Hiobsbotschaft für Barca vor Topspiel!

Der FC Barcelona muss in nächster Zeit ohne Youngster Lamine Yamal auskommen.

Der FC Barcelona muss in nächster Zeit ohne Youngster Lamine Yamal auskommen.

Bittere Nachrichten für Lamine Yamal und den FC Barcelona . Der spanische Europameister hat sich erneut eine Knöchelverletzung zugezogen. Das gaben die Katalanen am Montag bekannt.

Damit wird Yamal Barca im Topspiel gegen Atlético Madrid am kommenden Samstag definitiv fehlen. Das nächste Ligaspiel steht dann am 19. Januar gegen den FC Getafe auf dem Programm, Anfang Januar geht es für Barca in der Copa del Rey gegen Viertligist UD Barbastro.