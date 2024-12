La Liga: Lewandowski Kunststück gelang bisher nur Messi

Es war bereits Lewandowskis 16. Treffer in der laufenden LaLiga -Saison, und das nach gerade einmal 16 Spielen. Dieses Kunststück gelang zuvor nur Barca-Ikone Lionel Messi. In der Spielzeit 2018/19 konnte der Argentinier nach 16 Partien ebenfalls 16 Tore verbuchen.

Lewandowski trifft weiter - Barca strauchelt

Zudem steuerte Lewandowski auch zwei Torvorlagen bei. Aber, nicht nur in LaLiga läuft es für den polnischen Nationalspieler hervorragend. In der Champions League trifft Lewandowski im Schnitt sogar noch häufiger. Nach fünf Spieltagen in der reformierten Königsklasse hat der ehemalige Bayern-Stürmer bereits sieben Tore aufzuweisen.