Nächster Real-Schock

Real Madrid muss im Auswärtsspiel beim FC Girona am Samstagabend ohne Rodrygo auskommen. Warum der Stürmer nicht an der Partie teilnehmen kann, teilten die Königlichen nicht. Angeblich plagen den Brasilianer Muskelproblemen im linken Bein. Auch eine Ausfallzeit gab Real nicht bekannt.

Rodrygo hatte in dieser Saison bereits zwei Spiele aufgrund von muskulären Problemen verpasst. Am Dienstag steht für Real in der Champions League ein wichtiges Match an. Nach zwei Niederlagen brauchen die Königlichen bei Atalanta Bergamo einen Sieg, um sich direkt für das Achtelfinale der Königsklasse qualifizieren zu können.