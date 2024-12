Nächster Real-Patzer

Vinicius Junior wird zunächst geschont - und entscheidet am Ende beinahe das Spiel. Kylian Mbappé fehlt verletzt.

Real Madrid hat den Sprung an die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Liga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti kam beim Nachbarn Rayo Vallecano am Samstag nur zu einem 3:3 (2:2) und liegt nach jeweils 17 Spielen einen Punkt hinter dem FC Barcelona.

Barcelona hat zuletzt in der Liga geschwächelt, in der Champions League jedoch bei Borussia Dortmund (3:2) gewonnen. Am Sonntagabend (21.00 Uhr/DAZN) empfangen Ex-Bundestrainer Hansi Flick und seine Mannschaft den Aufsteiger CD Leganes.