Rüdiger spricht über Real-Traum - "Würde mich nie so bezeichnen“

Der 31-Jährige war 2022 vom FC Chelsea zu den Königlichen gewechselt. "Dass ich es geschafft habe, mich hier sogar auch als Stammkraft durchzusetzen und so eine Anerkennung zu erhalten wie die Wahl in die beste FIFA-Mannschaft des Jahres, macht mich unfassbar stolz und glücklich", sagte Rüdiger. Die Herausforderung Real Madrid sei "von Tag zu Tag etwas ganz besonderes und motiviert mich immer wieder aufs neue". Real sei schließlich "der größte und bekannteste Verein der Welt", jeder kenne "das legendäre weiße Trikot". Dieses Woche für Woche tragen zu dürfen, das sei "immer noch überragend".

Rüdiger schon zweimal Champions-League-Sieger

Rüdiger hat mit Chelsea und Real die Champions League gewonnen. Als besten Verteidiger der Welt sieht er sich aber nicht: „Egal, was noch kommt, ich würde mich niemals selbst so bezeichnen. Das sollen andere bewerten.“

Sein erstes Jahr in Spanien und in LaLiga sei „sicherlich noch nicht optimal“ gewesen, letzte Saison habe es „schon deutlich besser ausgesehen“. In dieser Spielzeit würden die entscheidenden Wochen und Monate erst noch anstehen: „Aber ich fühle mich extrem gut und werde alles dafür tun, dass wir als Team am Ende wieder ganz oben stehen.“