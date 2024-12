Neuer Trainer für Traditionsklub!

Der FC Valencia hat nur zwei Tage nach der Entlassung von Vereinslegende Ruben Baraja einen neuen Trainer gefunden. Carlos Corberan kehrt in seine Heimat zurück.

Der FC Valencia hat nur zwei Tage nach der Entlassung von Vereinslegende Ruben Baraja einen neuen Trainer gefunden. Carlos Corberan kehrt in seine Heimat zurück.

Der abstiegsbedrohte FC Valencia hat nur zwei Tage nach der Entlassung von Vereinslegende Ruben Baraja einen neuen Trainer gefunden. Wie der spanische Fußball-Erstligist am ersten Weihnachtsfeiertag am Mittwoch mitteilte, kehrt Carlos Corberan in seine Heimat zurück und unterschrieb beim UEFA-Pokalsieger von 2004 einen Vertrag bis 2027.