Álvarez schießt Atlético an die Spitze

Das Simeone-Team zieht durch ein 1:0 gegen Osasuna am Stadtrivalen Real Madrid vorbei.

Das Simeone-Team zieht durch ein 1:0 gegen Osasuna am Stadtrivalen Real Madrid vorbei.

Atlético Madrid hat den Saudi-Arabien-Trip des Stadtrivalen Real genutzt und die Tabellenführung in La Liga übernommen. Das Team von Trainer Diego Simeone gewann am Sonntag 1:0 (0:0) gegen CA Osasuna und feierte bereits den achten Sieg in Serie.