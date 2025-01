Chaos um Olmo: Registrierung: Flick nicht glücklich

Der 59-Jährige will die Situation akzeptieren und verlässt sich auf die Verantwortlichen des FC Barcelona.

Im Chaos um die Registrierung von Dani Olmo beim FC Barcelona versucht Trainer Hansi Flick trotz allen Ärgers positiv zu bleiben. „Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht glücklich über die Situation und ich denke, die Spieler sind auch nicht glücklich - es ist, wie es ist. Wir müssen es akzeptieren, wir sind Profis“, sagte Flick am Freitag.

Vor dem Jahresauftakt am Samstagabend (19.00 Uhr) im Pokal beim Viertligisten UD Barbastro kämpft Barcelona weiter um eine Registrierung des spanischen Europameisters. „Mein Job ist es, die Mannschaft auf das nächste Spiel vorzubereiten. Ich habe Vertrauen in den Klub und in alle Leute, die damit zu tun haben. Sie machen ihren Job, ich mache meinen“, sagte Flick.