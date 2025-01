Dreierpack! Mbappé brilliert bei nächstem Real-Sieg

Angeführt von Stürmerstar Kylian Mbappé hat Real Madrid den nächsten Sieg in der spanischen La Liga eingefahren und den Abstand auf seine Konkurrenten vergrößert.

Bei Schlusslicht Real Valladolid gewann der Spitzenreiter 3:0 (1:0) und feierte den vierten Ligasieg in Folge. Mbappé schnürte seinen ersten Dreierpack im Trikot von Real Madrid.

La Liga: Real baut Tabellenführung aus

Meister Real hat nun vier Punkte Vorsprung vor Atletico Madrid. Hansi Flicks FC Barcelona kann am Sonntagabend (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Valencia auf sieben Punkte Rückstand verkürzen.

Bei einem dominanten Auftritt brauchte Real einige Chancen bis zur Führung. Diese besorgte dann Mbappé nach einem schönen Doppelpass mit Jude Bellingham per eiskaltem Abschluss ins rechte untere Eck (30.). Dort versenkte der 26-Jährige auch seinen nächsten Treffer in der deutlich schwächeren zweiten Halbzeit (57.). Der kürzlich nach 399 Tagen Verletzungspause zurückgekehrte David Alaba wurde in der 68. Minute eingewechselt.