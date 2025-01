Fall Olmo: Boss Laporta wittert Verschwörung gegen Barca

Klub-Präsident Joan Laporta hat nach der Posse um die Spielberechtigung von Fußball-Europameister Dani Olmo gegen „Feinde“ gewettert, die dem FC Barcelona zu schaden versuchten. Er sei über das Hin und Her „nicht überrascht“ gewesen, sagte der Barca-Boss am Dienstag auf einer fast zweistündigen Pressekonferenz: „Wenn Barca auf dem Weg nach oben ist, schließen sich verschiedene Parteien zusammen, um eine Geschichte zu erzählen, die überhaupt nicht wahr ist. Das ist kein Zufall.“

Laporta schießt gegen Kritiker

"Wenn man sich die Geschichte von Barca ansieht, kann man mit solchen Reaktionen rechnen", sagte Laporta nun. Er habe sich nichts vorzuwerfen: "Sie haben nicht bekommen, was sie wollten. Sie wollten uns zerstören, aber wir haben nie aufgegeben."

Laut Laporta hatte die Liga am 31. Dezember unerwartet zusätzliche Unterlagen bezüglich des Verkaufs von VIP-Plätzen im Stadion Camp Nou verlangt, das derzeit umgebaut wird. Laut des Barca-Präsidenten haben Investoren aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten die Plätze gekauft, das Geld sei bis Ende 2024 aber nicht eingetroffen. La Liga habe einen Nachweis verlangt.

Barca hatte am Sonntag das in Saudi-Arabien ausgetragene Endspiel um die Supercopa gegen den Erzrivalen Real Madrid mit 5:2 gewonnen. Olmo wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.