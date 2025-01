Flick im Supercup-Finale mit Barca

Hansi Flick greift mit dem FC Barcelona nach seiner ersten Trophäe - und darf in der Causa Dani Olmo vorerst durchatmen: Die Katalanen erreichten am Mittwochabend in Dschidda/Saudi-Arabien das Finale des Supercups. Barca setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen Athletic Bilbao durch und kann im Endspiel am Sonntag gegen Real Madrid oder RCD Mallorca auch wieder auf den Ex-Leipziger Olmo setzen.