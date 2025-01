"Gefährlicher Präzedenzfall": Atlético empört über Causa Olmo

Die Posse um die Registrierung von Dani Olmo beim FC Barcelona sorgt im spanischen Fußball für einen handfesten Streit. La-Liga-Rivale Atlético Madrid sieht in der Entscheidung des nationalen Sportrats CSD, Olmo sowie dessen Teamkollegen Pau Víctor eine vorläufige Spielerlaubnis zu erteilen, einen "gefährlichen Präzedenzfall". Dies schrieb der Verein in einer Erklärung.

Auch UD Las Palmas, derzeit Tabellen-13. in der spanischen Spitzenliga, hatte sich verärgert über die Entscheidung des CSD geäußert und eine "ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Wettbewerbs" gesehen, der Fall könne "die Grundlagen des Profifußballs in unserem Land destabilisieren", hieß es. La-Liga-Präsident Javier Tebas wetterte ebenfalls und nannte die Situation in einem Beitrag in den Sozialen Medien eine "Tragikomödie".