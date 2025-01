La Liga: Real-Wahnsinn nach bösem Vini-Ausraster

Real Madrid hat sich in Unterzahl in dramatischer Art und Weise an die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Liga gekämpft. Die Königlichen mit Nationalspieler Antonio Rüdiger gewannen am Freitagabend dank zweier später Treffer 2:1 (0:1) im Nachholspiel beim FC Valencia. Damit verdrängte der Champions-League-Sieger Atletico Madrid von der Spitzenpostion, der Stadtrivale hat aber eine Partie weniger absolviert.