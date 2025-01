Registrierung gescheitert: Olmo-Zukunft in Barcelona offen

Dani Olmo kann nicht mehr für den FC Barcelona auflaufen. Der Klub scheiterte an der Registrierung des Europameisters für die zweite Saisonhälfte.

Dani Olmo kann nicht mehr für den FC Barcelona auflaufen. Der Klub scheiterte an der Registrierung des Europameisters für die zweite Saisonhälfte.

Neben Olmo strich La Liga auch Stürmer Pau Victor, der wie Olmo im Sommer von Barça verpflichtet worden war, von der auf der offiziellen Website einsehbaren Liste angemeldeter Spieler. Am Dienstagabend hatte der Ligaverband bekannt gegeben, dass der Verein „keine Alternative vorgelegt“ hatte, die es ihm ermöglicht hätte, „Spieler anzumelden“, wie es in den „Regeln für die wirtschaftliche Kontrolle“ vorgesehen ist.

Am Freitag hatte das Handelsgericht 10 in Barcelona eine Klage des 27-maligen spanischen Meisters, der eine einstweilige Verfügung für Olmo erwirken wollte, abgewiesen. Auch der Rechtsweg vor den Obersten Gerichtshof von Katalonien scheiterte in der Folge.