Vinicius Junior nach Platzverweis: "Sorry und danke"

Real Madrids Superstar Vinicius Junior hat sich nach seinem Platzverweis im Nachholspiel beim FC Valencia reumütig gezeigt. „Sorry und danke, Team“, schrieb der brasilianische Fußball-Nationalspieler in den Sozialen Medien, nachdem er beim 2:1-Auswärtssieg in der Schlussphase die Nerven verloren hatte.

Nach einer Provokation von Valencias Torhüter Stole Dimitrievski hatte Schiedsrichter César Soto Grado dem FIFA-Weltfußballer die Rote Karte gezeigt, da dieser gegen Dimitrievski mit einem Stoß in den Nacken reagiert hatte. Damit droht Vinicius Junior eine Sperre von mehreren Spielen. Trainer Carlo Ancelotti kündigte an, Protest einlegen zu wollen.

„Wir werden in Berufung gehen, ich glaube nicht, dass es eine Strafe für ihn geben wird. Wir denken, dass es keine Rote Karte war“, sagte Ancelotti, der die Reaktion seines Teams lobte. Trotz Unterzahl drehten die Königlichen dank Luka Modric (85.) und dem ehemaligen Dortmunder Jude Bellingham (90.+6) die Partie in der Schlussphase und übernahmen die Tabellenführung in La Liga.