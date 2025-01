Vor Leverkusen-Spiel: Atlético blamiert sich bei Aufsteiger

Die Siegesserie von Atlético Madrid ist vor dem Champions-League-Spiel gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen gerissen. Nach 15 Pflichtspielsiegen nacheinander unterlag Atletico bei CD Leganes mit 0:1 (0:0) und muss um die Tabellenführung in Spanien bangen. Stadtrivale Real Madrid kann im Heimspiel am Sonntag gegen UD Las Palmas vorbeiziehen.

Bei der Generalprobe für das Spiel in der Königsklasse am Dienstag vergab Antoine Griezmann die größte Chance zum Ausgleich. Der französische Weltmeister von 2018 schoss in der 90. Minute einen Handelfmeter weit neben das Tor. So genügte Leganes der Treffer des ehemaligen Schalkers Matija Nastasic (49.) zum Sieg.