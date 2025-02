4:1 in Sevilla: Barca rückt an Madrid-Duo heran

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben in Spaniens La Liga das Remis der beiden Madrider Klubs im Topduell ausgenutzt und im Titelrennen Boden gutgemacht. Beim FC Sevilla gewann Barca am Sonntagabend 4:1 (1:1) und sitzt mit nun 48 Punkten Tabellenführer Real (50) sowie Verfolger Atletico (49) im Nacken, die sich am Samstag 1:1 getrennt hatten.