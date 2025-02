Auf Kurs: Bricht Flicks Barca den Guardiola-Rekord?

In bisher 36 Saisonspielen hat der FC Barcelona bereits 113 Tore erzielt, damit sind die Blaugrana auf Rekordkurs. Der bisherige Rekord stammt aus der Saison 2011/2012 unter Pep Guardiola. Nach 37 Spielen stand die Pep-Elf damals bei 114 Treffern und schaffte es bis zum Ende der Saison auf 190 Treffer nach 64 Spielen.

Im nächsten Spiel gegen Rayo Vallecano am Montagabend braucht die Elf von Hansi Flick zwei Tore, um den zwischenzeitlichen Rekord aufzustellen .

In der Saison 2011/2012 spielte Barcelona in sechs Wettbewerben. Nach dem Champions-League-Sieg 2011 gegen Manchester United hatten sich die Katalanen für den europäischen Superpokal und die Klub-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Dabei schoss Barcelona in der La Liga 114 Tore in 38 Spielen - das entspricht durchschnittlich drei Treffern pro Spieltag.

2,78 Tore pro Partie in LaLiga

Aktuell liegt die Mannschaft von Hansi Flick ein wenig zurück. In 23 Spielen in LaLiga erzielte sein Team 64 Tore. Das entspricht einem Durchschnitt von 2,78 Toren pro Spiel. Um den Rekord von Peps Barcelona einzustellen, müssen sich die Katalanen nochmals steigern.

Die dafür benötigte Torgefahr hat Barcelona im Kader. Robert Lewandowski markierte 31 Treffer in 33 Pflichtspielen in dieser Saison, Raphina erzielte bereits starke 24 Tore. Auch Lamine Yamal (elf Tore) und Ferran Torres (zehn Tore) trugen ihren Anteil zur Offensive bei. Am Montag kann sich Barca zumindest den zwischenzeitlichen Rekord sichern.