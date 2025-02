Barca-Frauen verlieren erstes Liga-Heimspiel seit sechs Jahren

Im spanischen Frauenfußball ist eine stolze Serie überraschend zu Ende gegangen: Der FC Barcelona hat zum ersten Mal seit sechs Jahren ein Heimspiel in der Primera División verloren. Der Titelverteidiger und Champions-League-Sieger unterlag am Samstag gegen UD Levante 1:2 (0:0). Die letzte Heimniederlage in der Liga hatte der Meister der vergangenen fünf Jahre im Februar 2019 gegen Huesca kassiert.