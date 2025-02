CAS: Rubiales mit Klage gegen FIFA-Sperre gescheitert

In seiner Begründung teilte der CAS am Freitag mit, dass es „keinen Grund“ gebe, Rubiales' Ausschluss von allen fußballbezogenen Aktivitäten „als unverhältnismäßig anzusehen“. Rubiales hatte Hermoso nach dem WM-Triumph in Sydney mit beiden Händen am Kopf gepackt und auf den Mund geküsst. Der CAS sah darin „einen mehrfachen und schweren Verstoß gegen das FIFA-Disziplinarreglement (Art. 13)“.