"Die Spinne beißt ins Bernabéu“: Madrid-Derby spielt Barca in die Karten

Im Madrid-Derby sorgt ein strittiger Elfmeter für Gesprächsstoff. Real wütet, Atlético bleibt kaltschnäuzig - und trotzdem ist am Ende Barcelona der größte Gewinner.

Im Madrid-Derby sorgt ein strittiger Elfmeter für Gesprächsstoff. Real wütet, Atlético bleibt kaltschnäuzig - und trotzdem ist am Ende Barcelona der größte Gewinner.

Real Madrid hat dank Superstar Kylian Mbappé Platz eins in der spanischen Liga behauptet. Im Duell gegen den Stadtrivalen Atletico erzielte der Franzose in der 50. Minute den Treffer zum 1:1 (0:1)-Endstand und sorgte dafür, dass der Champions-League-Sieger in der Tabelle weiter einen Punkt vor der Mannschaft von Trainer Diego Simeone liegt.