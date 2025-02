Eine Goldgrube für Real Madrid?

Vor dem Duell zwischen Real Sociedad und Real Madrid im Halbfinale der Copa del Rey am Mittwochabend (Hinspiel um 21.30 Uhr im LIVETICKER) sind bei den Gastgebern alle Augen auf einen Spieler gerichtet: Takefusa Kubo. Der quirlige Rechtsaußen ist aktuell in Topform. Für den Japaner ist das Spiel gegen die Königlichen ein ganz besonderes.

Kubo stand zwischen 2019 und 2022 bei Madrid unter Vertrag. Während seiner drei Jahre in der spanischen Landeshauptstadt kam Kubo bei den Königlichen nie richtig zum Zug. Vor seinem Transfer ins Baskenland lief Kubo in dieser Zeit leihweise schon für den FC Villareal, den FC Getafe und zweimal für den RCD Mallorca auf.

Marktwert von 40 Millionen: Geldregen für Real?

Vor einem Jahr hat Kubo seinen Vertrag bei Real Sociedad bis Sommer 2029 verlängert. „Die Entscheidung, ob Kubo bei Real bleibt oder nicht, liegt bei Take und Real. Madrid partizipiert an den wirtschaftlichen Gewinnen eines möglichen zukünftigen Transfers, aber nicht an der Entscheidung, ihn zu transferieren oder nicht“, erklärte Sociedad-Präsident Jokin Aperribay bei der Verlängerung.

Am Mittwochabend hat Kubo im direkten Duell mit der Elf von Carlo Ancelotti die nächste Möglichkeit, sich in den Fokus von Real Madrid - oder eines anderen Klubs zu spielen. So oder so würden die Madrilenen wohl profitieren.