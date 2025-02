Flick nach Barca-Gala zufrieden: "Von Beginn an fokussiert"

Trainer Hansi Flick hat sich nach der Gala-Vorstellung seines FC Barcelona zufrieden gezeigt. "In einem Viertelfinale bekommst du keine zweite Chance und wir haben es heute sehr gut gemacht", sagte der ehemalige deutsche Fußball-Nationaltrainer nach dem 5:0 (4:0) der Katalanen im Viertelfinale der Copa del Rey beim völlig überforderten FC Valencia.

"Wir waren von Beginn an sehr fokussiert, haben Chancen kreiert und die Tore geschossen", lobte Flick, der in seiner ersten Saison als Barca-Trainer weiter vom ersten Finaleinzug seit dem letzten Triumph 2021 träumt. Der spanische Nationalspieler Ferran Torres traf am Donnerstagabend dreimal (3./17./30.), zwischenzeitlich war auch Fermín López (23.) erfolgreich. Nach der Pause sorgte Lamine Yamal (59.) für den Endstand.