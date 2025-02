Griff in Schritt? Sexismus-Vorfall sorgt in Spanien für Wirbel

Im spanischen Frauenfußball haben Sexismus-Vorwürfe große Diskussionen ausgelöst. Im Derby zwischen Espanyol Barcelona und dem FC Barcelona (0:2) am Sonntag soll Barcas Innenverteidigerin Mapi León ihrer Gegenspielerin Daniela Caracas zwischen die Beine gefasst haben.

Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie Caracas bei einem Eckball zunächst León rempelt. Danach greift León der Kolumbianerin in Richtung ihres Intimbereichs. Zudem soll die 29-jährige Spanierin, die aus Protest gegen die dortigen Strukturen seit 2023 nicht mehr Nationalteam spielt, sich frauenfeindlich gegenüber Caracas geäußert haben.

Espanyol verurteilte in einem Statement die „inakzeptable“ Aktion, „die nicht unbemerkt bleiben sollte“. León habe die Privatsphäre ihrer Gegenspielerin verletzt. Caracas sei erst nach der Partie mit etwas Abstand klar geworden, was passiert sei. Der Klub teilte dazu mit, dass Caracas in den Sozialen Medien Opfer von schweren Beleidigungen wurde.