La Liga: Flick und Barcelona bleiben Tabellenführer

Der FC Barcelona bleibt weiterhin an der Tabellenspitze in La Liga. Ex-Leipziger Dani Olmo leitet den Sieg bei UD Las Palmas ein.

Durch den fünften Ligasieg in Folge liegt Barcelona mit 54 Zählern nun weiter einen Punkt vor Atlético. Am Dienstagabend (21.30 Uhr) treffen beide Teams im Pokal-Halbfinale aufeinander. Am Sonntag kann Meister Real Madrid mit einem Sieg gegen den FC Girona (16.15 Uhr/DAZN) in der Liga mit dem Team von Flick gleichziehen, die Katalanen weisen aber das klar bessere Torverhältnis auf.