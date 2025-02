Endrick trifft - Rüdiger mit Real vor Final-Einzug

Der Champions-League-Sieger gewann das Halbfinal-Hinspiel bei Real Sociedad San Sebastian am Mittwochabend durch ein Tor von Endrick (19.) mit 1:0 (1:0).

Das Rückspiel folgt am 1. April.

Im Finale ist Duell zwischen Real und Barca möglich

Das Team von Trainer Hansi Flick steht jedoch in seinem Rückspiel am 2. April unter Druck: Das spektakuläre Hinspiel gegen Atlético Madrid endete am Dienstag 4:4.