Real Madrid in Sorge! „Großalarm bei Rüdiger“

Rüdiger muss verletzt raus

Was war passiert? Beim Versuch, eine Flanke zu blocken, kam Rüdiger offenbar unglücklich auf. Kurz darauf setzte sich der Nationalspieler auf den Rasen, zuvor hatte er sich an den rechten hinteren Oberschenkel gefasst.

Auf Real Madrid warten wichtige Spiele

Ein Ausfall Rüdigers wäre ein herber Schlag für die Königlichen, schließlich ist der Abwehrchef unter Trainer Carlo Ancelotti der Dauerbrenner in dieser Saison. In 35 von 36 Partien stand Rüdiger in der Startelf.

In den kommenden Wochen stehen für Real Madrid wichtige Spiele auf dem Programm. Am nächsten Spieltag steht das Derby gegen Atlético an, in der Champions League geht es am 11. und 19. Februar im Playoff-Kracher gegen Manchester City.