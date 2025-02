Real-Youngster ruft Haaland-Erinnerungen wach

Felix Kunkel 11.02.2025 • 17:13 Uhr Rekordtorschütze, Debüt-Treffer bei den Profis und nun sogar im Champions-League-Kader: Real-Talent Gonzalo García sorgt für Aufsehen - und ruft bereits prominente Vergleiche hervor.

Bis vor kurzem war Gonzalo García wohl lediglich absoluten Fußballkennern ein Begriff. Doch das hat sich nun schlagartig geändert. Der 20 Jahre alte Offensivspieler aus der Talentschmiede von Real Madrid wird als „Mini-Haaland“ gefeiert und reist mit den Profis zum wichtigen Champions-League-Spiel gegen Manchester City (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER).

Doch der Reihe nach: Am vergangenen Mittwoch lief die dritte Minute der Nachspielzeit im Viertelfinale der Copa del Rey, als Gonzalo García ins Rampenlicht trat. Mit seinem späten Kopfballtor sicherte der junge Angreifer aus der zweiten Mannschaft den Königlichen einen knappen 3:2-Sieg gegen CD Leganés und den Einzug ins Halbfinale.

Dem bis dato unbekannten Youngster reichten die wenigen Minuten nach seiner Einwechslung in der 82. Minute, um zum umjubelten Matchwinner aufzusteigen. „Es ist ein Traum, den ich seit meiner Kindheit verfolge. Ein Tor zu erzielen, das den Einzug ins Halbfinale bedeutet - ich bin mehr als glücklich“, strahlte García nach seinem Premierentreffer für die Real-Profis.

Gonzalo García : Ein No-Name dreht auf

Noch vor wenigen Wochen deutete wenig darauf hin, dass García in naher Zukunft eine Rolle im Team von Trainer Carlo Ancelotti spielen könnte. In der laufenden Saison war der Stürmer von Real Madrid Castilla bei den Profis nicht ein einziges Mal zum Einsatz gekommen. In der vergangenen Spielzeit hatte der gebürtige Madrilene ganze 17 Minuten Profierfahrung gesammelt. Doch als Ancelotti García gegen Leganés ins kalte Wasser warf, zahlte dieser das Vertrauen seines Trainers prompt zurück.

Schließlich ist es kein Geheimnis, dass García vor dem gegnerischen Tor Qualitäten hat. In der Primera Federación, Spaniens dritthöchster Spielklasse, trifft der von Real-Legende Raúl trainierte Angreifer für die Zweitvertretung der Königlichen nach Belieben.

Real-Youngster knackt Torrekord

Auch am Sonntag glänzte er mit einem Doppelpack beim 2:0-Sieg gegen Atlético Sanluqueno und knackte damit einen beeindruckenden Rekord: 21 Tore in 22 Ligaspielen – das gab es noch nie!

Allein in den vergangenen drei Partien erzielte García, der sowohl auf den Außenbahnen als auch als hängende Spitze spielen kann, zusammengerechnet sieben Tore. Am 31. Januar schockte er Algeciras mit einem Viererpack, am 5. Februar folgte der Siegtreffer für die Profis im Pokal und nun am Sonntag ein entscheidender Doppelpack beim nächsten Sieg der Mannschaft von Raúl.

Beim anstehenden Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Manchester City wird García erneut im Kader von Ancelotti stehen - zum dritten Mal im laufenden Wettbewerb. Vor diesem Hintergrund zog die Marca einen speziellen Vergleich und betitelte den jungen Stürmer als „Mini-Haaland“. García erinnere mit seinen Torjägerqualitäten an City-Stürmer Erling Haaland, als dieser in der Saison 2019/20 die Bühne des europäischen Fußballs betrat.

Raúl lobt jungen Real-Angreifer

Auch Castilla-Trainer Raúl ist voll des Lobes für seinen Schützling: „Gonzalo hat viel Potenzial und befindet sich in einer guten Phase. Wir werden versuchen, das Beste aus ihm herauszuholen.“ Mit Blick auf Garcías Nominierung für die Champions League ergänzte er: „Es wird schwer für ihn, zu spielen, aber es ist ein Moment für ihn, den er genießen kann, und der ihn pusht, sein Bestes zu geben.“

Die Konkurrenz in Reals Offensive ist enorm. Ancelotti kann neben den Superstars Kylian Mbappé, Vinícius Júnior und Rodrygo auch auf Spieler wie Brahim Díaz, Arda Güler und den brasilianischen Youngster Endrick setzen.

Rekordtorjäger García bleibt aber ohnehin auf dem Boden und hebt den Teamgeist hervor. „Es läuft ziemlich gut, die Zahlen sind gut. Aber das gehört nicht nur mir, dahinter steckt die Arbeit der Mitspieler und des Stabs. Auch andere hätten diese Tore machen können“, erklärte der 20-Jährige nach seinem Doppelpack am Sonntag.

Mbappé und Ronaldo als Vorbild

Auf seinem Weg zum Durchbruch orientiert sich Garcia an seinen Vorbildern Mbappé und Cristiano Ronaldo, wie er jüngst verriet. Seit 2014 durchlief er die Jugendakademie von Real Madrid. Ein einjähriges Intermezzo führte ihn in der Saison 2018/19 zum Nachwuchsteam von RCD Mallorca.

Am 26. März 2022 feierte García dann sein Debüt für Real Madrid Castilla, kurz nach seinem 18. Geburtstag. Im Anschluss wechselte er zwischen der A-Jugend und der zweiten Mannschaft.