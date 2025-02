Flicks hartes Urteil: "Unglaublich, was hier in Spanien mit Schiedsrichtern gemacht wird"

Hansi Flick hat den derzeitigen Umgang mit den spanischen Fußball-Schiedsrichtern verurteilt. „Es ist unglaublich, was hier in Spanien mit den Schiedsrichtern gemacht wird“, sagte der Trainer des FC Barcelona am Freitag: „Man muss an die Familien der Schiedsrichter denken. Wir alle machen Fehler, und wenn es in einem Spiel passiert ist, denke ich, dass es in der Verantwortung der Trainer und Spieler liegt, sie zu schützen.“