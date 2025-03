Auch gegen den BVB: Marc Casadó fehlt Barcelona zwei Monate

Der spanische Spitzenreiter FC Barcelona muss voraussichtlich zwei Monate auf Marc Casadó verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich einen Teilriss des Außenbands im rechten Knie zugezogen, wie die Katalanen am Dienstagmittag mitteilten. Operiert werden muss der 21-Jährige allerdings nicht, die Verletzung werde konservativ behandelt.

Casadó hatte sich im Auswärtsspiel bei Atlético Madrid (4:2) am Sonntagabend bei einem Zweikampf in der ersten Halbzeit mit Antoine Griezmann verletzt und war in der 67. Minute ausgewechselt worden. Zunächst war ein kompletter Bänderriss vermutet worden, die Befürchtung bewahrheitete sich jedoch nicht.