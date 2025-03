Barca-Star Raphinha lässt mit erstaunlich offenen Worten aufhorchen

Flügelspieler Raphinha verrät in einem Interview, wie ihn Hansi Flick beim FC Barcelona vom Verbleib überzeugt hat.

Der Brasilianer Raphinha vom FC Barcelona befindet sich derzeit in der Form seines Lebens.

In der spanischen Liga steht er derzeit bei 13 Toren und zehn Assists. In der Champions League ist er nicht weniger erfolgreich. In zehn Spielen netzte er elfmal ein und bereitete fünf weitere Tore vor.