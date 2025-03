Brisante Personalentscheidung bei Krisen-Klub

Neuer Präsident, alte Probleme? Kiat Lim übernimmt den FC Valencia in schwierigen Zeiten.

Der FC Valencia hat Kiat Lim zum neuen Präsidenten ernannt. Er übernimmt das Amt am 5. März 2025 und ist seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats.

Die bisherige Präsidentin Layhoon Chan richtete in einer Pressemitteilung dennoch warme Worte an die Fans und betonte ihr anhaltendes Engagement für den Verein. Außerdem sagte sie zu der Übernahme: „Ich freue mich, den Staffelstab an Herrn Kiat Lim, den Sohn unseres größten Anteilseigners, weiterzugeben.“