"Er gibt mir Tipps": Mbappé zieht mit Ronaldo-Rekord gleich

SPORT1 30.03.2025 • 12:00 Uhr Kylian Mbappé hat sich nach eher durchschnittlichen Leistungen zu Beginn der Saison mittlerweile vollständig bei Real Madrid etabliert. Bei den Königlichen legte der Franzose am Samstag eine Leistung ab, die die Bestmarke von zwei Sturm-Legenden egalisierte.

„Es hat etwas länger gedauert als erwartet, aber Mbappé hat Real Madrid übernommen“, schrieb die Sportzeitung AS nach dem jüngsten Spiel von Real Madrid. Kylian Mbappé zeigt mittlerweile auch im Trikot von Real Madrid, warum er einer der besten Stürmer der Welt ist.

In diesem Kalenderjahr erzielte er in 21 Pflichtspielen 19 Tore, wodurch sich seine Saisonbilanz wettbewerbsübergreifend auf 33 Tore in 45 Spielen erhöhte.

Mbappé weiterhin auf Rekord-Kurs

Mit seinem Doppelpack am Samstagabend gegen Aufsteiger Leganés egalisierte er die Bestmarke von Ruud van Nistelrooy und Cristiano Ronaldo. In seiner Debütsaison bei Real Madrid erzielte er mit 33 Toren ebenso viele Treffer wie die beiden Stürmer in ihrer ersten Saison bei den Königlichen.

Nach dem Schlusspfiff sagte der Ex-Weltmeister: „So viele Tore zu haben wie Cristiano, ist immer gut. Aber das ist etwas Besonderes“. Mbappé verwandelte einen Foulelfmeter per Panenka-Lupfer und brachte so seine Mannschaft in Führung. Den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand glich Jude Bellingham aus. Im Anschluss übernahm dann wieder Mbappé. Sein Siegtor feierte der französische Nationalspieler mit triumphaler Pose vor der Fankurve.

Nur noch Fernando Sanudo (1934/35) und Iván Zamorano (1992/93) liegen mit 37 Toren in der ewigen Bestenliste vor Mbappé. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass der Franzose noch fünf Tore in dieser Saison schießen und diese Bestmarke auch noch knacken wird.

Ronaldo? „Wir reden miteinander, er gibt mir Tipps“

„Wir alle wissen, was Ronaldo dem Verein und mir bedeutet. Wir reden miteinander, er gibt mir Tipps“, erklärte der 26-Jährige sein Verhältnis zum portugiesischen Nationalspieler.

Real-Trainer Carlo Ancelotti zeigt sich begeistert darüber, dass der Stürmer endlich durchstartet und seine Leistung konstant abruft: „Er spielt sehr gut. Er ist aktiver und präsenter in unserem Spiel. Er macht den Unterschied und das ist genau das, was wir von ihm wollen“.