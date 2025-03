Flick trotz Osasuna-Einspruch gelassen

"Das liegt nicht in meiner Hand", sagte der Trainer des FC Barcelona.

Trainer Hansi Flick vom spanischen Tabellenführer FC Barcelona hat gelassen auf den Einspruch von Osasuna gegen die Wertung des verlorenen Nachholspiels reagiert. "Wir haben drei Punkte geholt, darauf konzentriere ich mich. Und ich konzentriere mich auf das nächste Spiel gegen Girona", sagte der ehemalige Bundestrainer vor der Begegnung des 29. Spieltags am Sonntag (16.15 Uhr).

Barcelona hatte am Donnerstag gegen Osasuna gewonnen (3:0) und damit den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Titelverteidiger Real Madrid auf drei Punkte ausgebaut. Osasuna legte aber Einspruch ein, da man an der Spielberechtigung von Inigo Martinez zweifelt.