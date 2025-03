Vincius spricht über Real-Zukunft: "Alle lieben mich"

SID 03.03.2025 • 20:05 Uhr Der Superstar der Könglichen hat seinem Verein vor dem Champions-League-Hinspiel abermals die Treue geschworen.

In der Liga ist die Meisterschaft in Gefahr, in der Königsklasse kann ausgerechnet Stadtrivale Atlético die Mission Titelverteidigung platzen lassen - zumindest um die Dienste von FIFA-Weltfußballer Vinicius Junior muss Real Madrid offenbar aber nicht bangen.

„Ich möchte hier bleiben“, bekannte sich der brasilianische Superstar abermals klar zu dem spanischen Rekordmeister.

„Ich bin hier, um Geschichte zu schreiben“, sagte Vinicius vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid am Dienstag (21.00). Der Vertrag des 24-Jährigen in Madrid läuft noch bis 2027, immer wieder war der Name des Brasilianers jedoch mit der saudischen Pro-League in Verbindung gebracht worden.

Vinicius: „Wir haben alles schlecht gemacht“

Vinicius wolle seinen Vertrag allerdings „so schnell wie möglich verlängern“. In der spanischen Hauptstadt sei er glücklich: „Alle lieben mich und ich werde nirgendwo anders als hier besser sein.“

Im Kampf um das Champions-League-Viertelfinale wird es einmal mehr auch auf den Ausnahmekönner ankommen. Im Vergleich zur Liga-Niederlage gegen Betis Sevilla am Samstag brauchen die Königlichen gegen den Stadtrivalen aber eine klare Leistungssteigerung. „Morgen dürfen wir keine Fehler machen, denn das sind K.o.-Spiele“, betonte Vinicius: „Wir wollen nicht so früh nach Hause fahren“.