Ronaldo-Rekord eingestellt: "Mbappé hat Real übernommen"

„So viele Tore zu haben wie Cristiano, ist immer gut. Aber das ist etwas Besonderes“, sagte Mbappé nach dem Schlusspfiff über die Bestmarke. Sein Siegtor (76.) zelebrierte der zu Saisonbeginn verpflichtete Ex-Weltmeister in triumphaler Pose vor der Fankurve. Durch einen verwandelten Foulelfmeter in Panenka-Manier (32.) hatte der Franzose die Mannschaft von Nationalspieler Antonio Rüdiger in Führung gebracht. Den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand glich Jude Bellingham aus (47.).