Rüdiger und Courtois fehlen Real bei Atletico-Generalprobe

Für das am Mittwoch anstehende Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Stadtrivale Atlético Madrid besteht wohl keine Gefahr.

Real Madrid muss im Ligaspiel gegen Rayo Vallecano auf Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger verzichten. Der Innenverteidiger fehlt im Aufgebot von Trainer Carlo Ancelotti für das Heimspiel am Sonntagnachmittag (16.15 Uhr/DAZN) ebenso wie Torhüter Thibaut Courtois. Rüdiger verpasste bereits das Abschlusstraining am Samstag und ist spanischen Medienberichten zufolge erkrankt, der Belgier Courtois habe Schmerzen am Knie.