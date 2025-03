Von Isco bestraft! Rüdiger leitet Real-Patzer ein

In La Liga präsentiert sich Real weiter wechselhaft: Nur ein Sieg gelang Madrid in den vergangenen fünf Spielen.

Die Königlichen verloren am Samstag bei der Generalprobe für das Stadtderby im Champions-League-Achtelfinale mit 1:2 (1:1) bei Betis Sevilla und verpassten den Sprung an die Tabellenspitze. In La Liga präsentiert sich Real weiter wechselhaft: Nur ein Sieg gelang Madrid in den vergangenen fünf Spielen.