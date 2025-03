Lewandowski: „Ich möchte noch mehrere Jahre spielen“

Robert Lewandowski will Torschützenkönig in Spanien werden - und noch lange auf höchstem Niveau spielen.

Robert Lewandowski will Torschützenkönig in Spanien werden - und noch lange auf höchstem Niveau spielen.

Torjäger Robert Lewandowski ist beim spanischen Tabellenführer FC Barcelona in Torlaune - und sieht ein Ende seiner guten Leistungen noch weit entfernt. „Ich weiß, dass viele Leute über mein Alter reden, aber ich möchte noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau spielen“, sagte der 36-Jährige nach seinem Doppelpack beim 4:1 (1:0) über den FC Girona bei DAZN .

Lewandowski traf am Sonntag in der 61. und 77. Minute zum 2:1 und 3:1 und ebnete Barcelona den Weg für den neunten Ligasieg in Serie. Im Meisterrennen bleiben die Katalanen drei Punkte vor Erzrivale Real.