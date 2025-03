Supercup in Saudi-Arabien: Piqué bestreitet Bestechung

Der frühere spanische Fußballstar Gerard Piqué (38) hat ein Fehlverhalten im mutmaßlichen Korruptionsskandal um den Ex-Verbandschef Luis Rubiales bestritten. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine Gerichtsquelle berichtet, habe Piqué am Freitag ausgesagt, dass er im Zuge der Verlegung des spanischen Supercups nach Saudi-Arabien keine Bestechungsgelder an Rubiales oder eine andere Person aus dem Verband gezahlt habe.

Am Ende der Anhörung in dem Fall, der den spanischen Fußball im vergangenen Jahr erschüttert hatte und in dem sowohl Rubiales als auch Nachfolger Pedro Rocha angeklagt sind, fing der frühere Abwehrspieler des FC Barcelona laut der AFP-Quelle an zu weinen. Er sprach von der "Schädigung seines Rufes", die durch die Berichterstattung über den Fall entstanden sei. "Ich bin überrascht, dass bis zum heutigen Tag immer noch etwas durchgesickert ist", sagte Piqué in einem Vorort von Madrid.