Ancelotti watscht Real-Juwel nach Kläglich-Aktion ab

Der 18-jährige Brasilianer war in der 55. Minute völlig frei an der Strafraumkante aufgetaucht und hatte zum Lupfer angesetzt. Der Ball verließ aber kaum den Boden und landete sanft in den empfangsbereiten Händen des herausgelaufenen Torhüters David Soria.

„Er kann so etwas nicht machen. Er ist jung und muss daraus lernen. Er muss so hart schießen, wie es nur geht“, schimpfte Ancelotti: „Es ist kein Theaterverein, das existiert im Fußball nicht.“

Vergebene Chance hat Folgen für Endrick

Eine nicht ganz unwichtige Randnotiz: Endrick hatte Ancelotti schon in den ersten Minuten der Partie gehörig Kopfzerbrechen bereitet, weil er sich mit Getafes Innenverteidiger Domingos Duarte angelegt hatte. Nach einem Zweikampf deutete der Youngster am Boden liegend ein Tritt in den Schritt seines Gegenspielers an - zu einer Tätlichkeit fehlte nicht viel.