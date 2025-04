Ancelotti wehrt sich gegen Kritik: "Dann holt einen anderen Trainer"

SPORT1 23.04.2025 • 07:41 Uhr Real-Coach Carlo Ancelotti wehrt sich gegen Kritik an seiner Person und wählt klare Worte.

Bei Real Madrid ist die Situation aktuell angespannt. In der Champions League sind die Königlichen ausgeschieden, in der Liga hat das Team sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barcelona. Entsprechend hoch ist der Druck, vor allem auf Cheftrainer Carlo Ancelotti. Der Italiener sieht sich derzeit mit viel Kritik konfrontiert, vor allem an seinem Stil.

So wird ihm unter anderem vorgeworfen, dem Team nicht die richtige Balance gegeben zu haben und im Umgang mit seinen Stars zu weich zu sein. Ancelotti selbst hält davon aber nur wenig.

Harte Hand? Nicht mit Ancelotti

„Ich versuche, meine Beziehungen zu den Menschen so zu gestalten, wie ich bin. In einer Beziehung geht es darum, dass man zeigt, wie man wirklich ist. Glauben Sie, ich war in dieser Saison noch nie wütend? Ich war schon oft wütend“, sagte er vor dem Ligaspiel gegen Getafe am Mittwochabend (ab 21.30 Uhr im LIVETICKER).

„Für mich geht es darum, mit Menschen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, und dafür muss man respektiert werden. Das ist mir gelungen, auch in schwierigen Zeiten. Ein Fußballer ist nicht nur ein Fußballer, sondern auch ein Mensch.“

Und weiter: „Ich bin nicht in der Lage, die Peitsche zu benutzen. Dann holt einen anderen Trainer. Für mich ist das nicht der richtige Weg.“

Zwei Real-Duelle gegen Barcelona

Die Zukunft des 65-Jährigen ist bei den Königlichen ein heiß diskutiertes Thema. In übereinstimmenden Medienberichten heißt es, dass Ancelotti trotz eines Vertrags bis 2026 nach dem Saisonende gehen und die Nationalelf Brasiliens übernehmen wird.

Zwar dementierte er dies am vergangenen Wochenende, vor dem Getafe-Spiel erklärte er aber, im Fußball sei „alles möglich. Ich bin glücklich mit dem Verein, sie wissen, dass es eine schwierige Saison war. Stress ist Treibstoff – er stört mich nicht, er gibt mir mehr Energie."