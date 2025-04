Bayern-Flop "macht wahre Tortur durch"

Beim 2:1-Sieg gegen Real Valladolid in La Liga am Samstag hatte Odriozola zwar wieder einmal im Kader gestanden, doch das anschließende Training der Ersatzspieler musste der Rechtsverteidiger wegen muskulären Problemen vorzeitig abbrechen.

Odriozola vom Verletzungspech verfolgt

Schon in der vergangenen Saison wurde Odriozola vom Verletzungspech verfolgt, eine Knieverletzung setzte ihn in der Rückrunde lange außer Gefecht. Insgesamt verzeichnete der 29-Jährige zwar 15 Einsätze, allerdings stand er nie die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

In La Liga reichte es nur für zwei Kurzeinsätze, zudem stand Odriozola viermal in der Europa League sowie zweimal in der Copa del Rey auf dem Rasen. In Summe absolvierte er lediglich 418 Pflichtspielminuten.