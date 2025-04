"Der Zahn der Zeit verschont niemanden": Griezmann in ungewohnter Rolle

Antoine Griezmann findet sich zuletzt bei Atlético Madrid in einer ungewohnten Rolle wieder. Trainer Diego Simeone hat Geduld, doch der Zahn der Zeit nagt auch am 34-Jährigen.

Antoine Griezmann findet sich zuletzt bei Atlético Madrid in einer ungewohnten Rolle wieder. Trainer Diego Simeone hat Geduld, doch der Zahn der Zeit nagt auch am 34-Jährigen.

Eine Stunde musste Griezmann am Donnerstag auf seinen Einsatz warten. In der Schlussphase lieferte der 34-Jährige dann zumindest auch den Beweis, dass er noch immer ein entscheidender Faktor sein kann.

Simeone mit Sonderlob für Griezmann

Doch es ist unverkennbar, dass Griezmann weiter seiner Form hinterherläuft. In der ersten Saisonhälfte war der Offensivstar noch unumstrittener Leistungsträger. War mit elf Toren und sechs Assists in La Liga und in der Champions League ein Erfolgsgarant für die Rojiblancos.

Seine Treffsicherheit hat zum Jahreswechsel allerdings signifikant nachgelassen. In diesem Kalenderjahr kamen in der Königsklasse nur noch zwei Tore beim 4:1 im letzten Spiel der Ligaphase in Salzburg und in der Liga ein Treffer Anfang Februar gegen RCD Mallorca (2:0) hinzu. Zuletzt war er beim wilden 4:4 im Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey gegen den FC Barcelona erfolgreich.