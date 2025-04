„Ein Fehler“: Rüdiger bittet nach Ausraster um Entschuldigung

„Wir haben ab der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht – nach 111 Minuten konnte ich meiner Mannschaft nicht mehr helfen und habe vor dem Schlusspfiff einen Fehler gemacht“, schrieb Rüdiger am Sonntagmorgen: „Nochmals Entschuldigung an den Schiedsrichter und an alle, die ich enttäuscht habe.“ Der Deutsche Fußball-Bund teilte am Sonntag auf Anfrage mit, DFB-Präsident Bernd Neuendorf werde sich nicht zu dem Ausraster des Nationalspielers äußern.