"Er tut alles, um Samstag fit zu sein" - Mbappé vor Comeback

Real Madrids Starstürmer Kylian Mbappé steht seinem Team voraussichtlich im Finale der Copa del Rey gegen den FC Barcelona am Samstag zur Verfügung. Wie Trainer Carlo Ancelotti am Dienstag mitteilte, sei der französische Nationalspieler auf dem Weg der Besserung und werde "wahrscheinlich für das Spiel am Samstag bereit sein".

Mbappé hatte sich im Halbfinale der Champions League gegen den FC Arsenal vergangene Woche am Knöchel verletzt und verpasste bereits das Ligaspiel gegen Athletic Bilbao am Wochenende. Für das kommende Spiel, am Mittwoch gegen Getafe, wird er noch ausfallen. "Er leidet, weil er nicht helfen kann – aber er tut alles, um am Samstag fit zu sein", sagte Ancelotti. Beim Spiel gegen Bilbao war der 25-Jährige auf den Videoleinwänden im Estadio Bernabeu zu sehen – einige Fans quittierten das mit Pfiffen.